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18:04, 16 июля 2024Путешествия

Пассажирке отказали в посадке на рейс из-за чайного пятна в паспорте

The Sun: пассажирке отказали в посадке на рейс Ryanair из-за пятна в паспорте

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирке ирландского лоукостера Ryanair отказали в посадке на рейс из-за небольшого дефекта в паспорте. Подробностями истории поделился британский таблоид The Sun.

Рори Аллен и его девушка Нина Уилкинс должны были вылететь в Жирону, Испания, из английского аэропорта Ист-Мидлендс. По прибытии в воздушную гавань они успешно зарегистрировались на рейс и прошли контроль безопасности. Но при посадке у путешественников возникли проблемы: сотрудники перевозчика не пустили Уилкинс в самолет из-за того, что в ее паспорте было маленькое пятно от чая.

«Мы не думали, что это проблема, поскольку уже пользовались этим паспортом в других аэропортах», — рассказал журналистам Аллен.

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По словам туриста, его девушка сразу же начала плакать и паниковать. Аллен добавил, что их отвезли в зону выдачи багажа, чтобы они смогли забрать свои чемоданы, а затем вывели из аэропорта «как преступников».

В итоге чтобы все-таки отправиться в отпуск, пара заплатила еще 260 фунтов стерлингов (около 29,6 тысячи рублей) за билеты на рейс Jet2. Эта авиакомпания, как пишет издание, на пятно в паспорте Уилкинс внимания не обратила.

В июне другую британскую туристку отказались пускать на рейс из-за маленькой отметки на одной из страниц ее паспорта. Путешественнице пришлось потратить 1200 фунтов стерлингов (около 132 тысяч рублей) на новый билет другой авиакомпании, чтобы добраться до Мексики.

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      Марина Черняк
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