Туристку отказались пускать на рейс из-за маленькой отметки в паспорте

Британскую туристку не пустили на рейс в Мексику из-за дефекта в паспорте

Британскую туристку отказались пускать на рейс в Мексику из-за небольшого дефекта в ее паспорте. Подробностями истории поделилось издание Metro.

25-летняя Лейла Марч должна была отправиться в латиноамериканскую страну со своей 21-летней сестрой Кэмарни, чтобы отпраздновать окончание университета. Но когда девушки приехали в аэропорт Гатвик, Лейлу не пустили в самолет авиакомпании TUI из-за маленькой отметки на одной из страниц паспорта, несмотря на то, что она уже летала с этим документом в Марокко.

Как пишет источник, Лейле пришлось покупать новый билет за 1200 фунтов стерлингов (около 132 тысяч рублей) у другой авиакомпании, которая не обратила внимание на дефект.

«Я думаю, это просто безумие, что TUI заявляет о повреждении моего паспорта и не позволяет мне сесть на борт из страха, что меня не пустят в Мексику, а затем у другой авиакомпании с этим же паспортом никаких проблем не возникает», — возмутилась британка, которой пришлось потратить на билет деньги, отложенные на обучение в аспирантуре Кембриджского университета.

В конце марта похожий случай произошел на рейсе авиакомпании Virgin Airlines. Ее сотрудники отказались пускать на Бали туристку из Австралии из-за крошечного дефекта в ее паспорте.