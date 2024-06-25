Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:43, 25 июня 2024Путешествия

Туристку отказались пускать на рейс из-за маленькой отметки в паспорте

Британскую туристку не пустили на рейс в Мексику из-за дефекта в паспорте

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Британскую туристку отказались пускать на рейс в Мексику из-за небольшого дефекта в ее паспорте. Подробностями истории поделилось издание Metro.

25-летняя Лейла Марч должна была отправиться в латиноамериканскую страну со своей 21-летней сестрой Кэмарни, чтобы отпраздновать окончание университета. Но когда девушки приехали в аэропорт Гатвик, Лейлу не пустили в самолет авиакомпании TUI из-за маленькой отметки на одной из страниц паспорта, несмотря на то, что она уже летала с этим документом в Марокко.

Материалы по теме:
«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
«Будь там очень осторожен»Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024

Как пишет источник, Лейле пришлось покупать новый билет за 1200 фунтов стерлингов (около 132 тысяч рублей) у другой авиакомпании, которая не обратила внимание на дефект.

«Я думаю, это просто безумие, что TUI заявляет о повреждении моего паспорта и не позволяет мне сесть на борт из страха, что меня не пустят в Мексику, а затем у другой авиакомпании с этим же паспортом никаких проблем не возникает», — возмутилась британка, которой пришлось потратить на билет деньги, отложенные на обучение в аспирантуре Кембриджского университета.

В конце марта похожий случай произошел на рейсе авиакомпании Virgin Airlines. Ее сотрудники отказались пускать на Бали туристку из Австралии из-за крошечного дефекта в ее паспорте.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Посол России в США объяснил реакцию Запада на предложение Путина по Украине

      На PlayStation 5 появятся игры с PS3

      Туристка отправилась на йога-ретрит на Багамах и загадочно исчезла

      Княжескую резиденцию раскопали тюменские студенты

      Рост объема банковских вкладов россиян оценили

      Студенты из Индии устроили драку у здания российского суда и попали на видео

      Бывшего замглавы отдела полиции в российском городе задержали за полумиллионную взятку

      В Петербурге проехавший на красный мотоциклист сбил женщину на зебре и попал на видео

      Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан

      Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше