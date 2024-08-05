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18:05, 5 августа 2024Силовые структуры

Российский бизнесмен переехал невесту на машине и получил условный срок

В Тюмени осудили бизнесмена, переехавшего невесту и утопившего машину в болоте

Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Тюменский районный суд приговорил 34-летнего бизнесмена, который приревновал невесту и переехал ее на машине, к 2,5 года условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Следствие и суд установили, что 8 июля 2023 года пара вместе со знакомыми поехала отдыхать на карьер. Ближе к вечеру бизнесмен потерял из вида девушку, пытался до нее дозвониться, но та сбрасывала звонки. Отправившись на поиски невесты, осужденный нашел ее недалеко от лагеря в машине другого мужчины. Тот сразу решил уехать вместе с новой знакомой.

Позже жених сел в автомобиль своей невесты и поехал по ее следу. Девушку он нашел на дороге в свете фар — немного проехав ее, мужчина остановился, включил заднюю скорость и сбил возлюбленную. После этого он избил потерпевшую руками и ногами и утопил машину.

Следствию потерпевшая рассказала, что во время отдыха на карьере она решила уйти от жениха, потому что тот перепил и стал ее оскорблять. Девушка знала, что рядом отдыхал знакомый и попросила его отвезти ее домой.

Ранее сообщалось, что россиянка поплатилась жизнью за отказ полиции в возбуждении дела на ее жалобу о насилии.

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      Илона Палей
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