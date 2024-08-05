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11:51, 5 августа 2024Россия

Российский танк остановил наступление колонны ВСУ

МО России: танк наводчика Полякова остановил наступление колонны ВСУ

Фото: Александр Река / ТАСС

Российский танк, в экипаж которого входил наводчик-оператор сержант Владислав Поляков, остановил наступление колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводит ТАСС.

По информации оборонного ведомства, танк Полякова сорвал планы ВСУ несколько раз. Во время первого боя танкисты оказывали огневую поддержку группе мотострелков и уничтожили более 10 единиц украинской военной техники, среди которой были образцы иностранного производства.

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Во время второго боя танк Полякова смог подбить головную машину наступающей колонны ВСУ и заставил технику свернуть на минное поле. «Попав на минное поле, противник потерял еще три боевых бронированных машины», — рассказали в оборонном ведомстве.

Как сообщили в МО, благодаря танкистам удалось остановить попытки прорыва обороны российской обороны.

Ранее командир танка Т-80 с позывным Литвин рассказал, что бойцы ВСУ спасаются бегством, оставляя свои позиции в населенном пункте Новоселовка Первая и ее окрестностях, находящихся на покровском направлении.

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      Марк Леонов
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