Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:24, 5 августа 2024Из жизни

Рыбаков из европейской страны испугало нашествие прожорливых бородатых червей

В Италии рыбаки пожаловались на огненных бородатых червей, съедающих рыбу

Фото: Christian Zappel / Globallookpress.com

Рыбаки в Италии столкнулись с нашествием огненных бородатых червей. Об этом пишет Phys.org.

Необычные морские хищники стали активно размножаться в Средиземном море у берегов европейской страны из-за повышения температуры воды. Представители этого вида многощетинковых червей похожи на многоножек. Они достигают длины до 30 сантиметров, и обладают ядовитыми белыми щетинками, которыми могут ужалить рыбаков и купальщиков. При этом огненные бородатые черви очень прожорливы.

Увеличение численности червей испугало рыбаков. Они пожаловались властям на сокращение улова, потому что вытаскивают сети с наполовину съеденной червями рыбой. Чтобы минимизировать ущерб, рыбаки вынуждены сокращать время пребывания сетей в воде, а это, в свою очередь, влияет на количество рыбы. «Они съедают голову, все тело, потрошат рыбу», — рассказал сицилиец Альфонсо Бароне.

Материалы по теме:
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает» Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает»Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
8 февраля 2020
«Они меня никогда не пугали» История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
«Они меня никогда не пугали»История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
13 сентября 2020

Огненные бородатые черви — аборигенный вид, который раньше появлялся только у берегов Сицилии и только летом. Теперь они появляются в море и в другие сезоны и к тому же мигрируют на север. Их, например, стали замечать в Калабрии, на юге Италии.

Пострадали и любители пляжного отдыха. Им приходится носить маски или аквасоки, чтобы защитить себя от ядовитых щетинок.

Ранее сообщалось, что в Британии нашли «червя-кровососа» длиной с двухлетнего ребенка. Пользователи сравнили существо с острыми зубами с песчаным червем из вселенной «Дюны».

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      Нарколог подсчитал количество потерянных из-за алкоголизма лет жизни

      В российском регионе с одной целью вычислили троих соблюдавших правила водителей

      Евросоюз фактически признал смену власти в Бангладеш

      В Николаевской области поразили пункт дислокации подразделений ВСУ

      Украинские беспилотники атаковали сразу три населенных пункта в России

      Рыбаков из европейской страны испугало нашествие прожорливых бородатых червей

      Венгрия заявила о нахождении Израиля и Ирана на грани войны

      Оправданного присяжными за перестрелку с сотрудниками ФСБ осудили во второй раз

      Малышева назвала лучший маринад для шашлыка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше