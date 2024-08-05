Рыбаков из европейской страны испугало нашествие прожорливых бородатых червей

В Италии рыбаки пожаловались на огненных бородатых червей, съедающих рыбу

Рыбаки в Италии столкнулись с нашествием огненных бородатых червей. Об этом пишет Phys.org.

Необычные морские хищники стали активно размножаться в Средиземном море у берегов европейской страны из-за повышения температуры воды. Представители этого вида многощетинковых червей похожи на многоножек. Они достигают длины до 30 сантиметров, и обладают ядовитыми белыми щетинками, которыми могут ужалить рыбаков и купальщиков. При этом огненные бородатые черви очень прожорливы.

Увеличение численности червей испугало рыбаков. Они пожаловались властям на сокращение улова, потому что вытаскивают сети с наполовину съеденной червями рыбой. Чтобы минимизировать ущерб, рыбаки вынуждены сокращать время пребывания сетей в воде, а это, в свою очередь, влияет на количество рыбы. «Они съедают голову, все тело, потрошат рыбу», — рассказал сицилиец Альфонсо Бароне.

Огненные бородатые черви — аборигенный вид, который раньше появлялся только у берегов Сицилии и только летом. Теперь они появляются в море и в другие сезоны и к тому же мигрируют на север. Их, например, стали замечать в Калабрии, на юге Италии.

Пострадали и любители пляжного отдыха. Им приходится носить маски или аквасоки, чтобы защитить себя от ядовитых щетинок.

Ранее сообщалось, что в Британии нашли «червя-кровососа» длиной с двухлетнего ребенка. Пользователи сравнили существо с острыми зубами с песчаным червем из вселенной «Дюны».