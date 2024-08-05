Сальдо рассказал о восстановлении работы портов Херсонской области

Сальдо: восстановление работы портов Херсонской области возможно после СВО

Восстановление работы портов Херсонской области возможно после окончания боев и победы России в специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Вопрос работы и развития портов Херсонской области жестко связан с окончанием боевых действий. На сегодня самые большие порты региона — Херсонский морской торговый и речной порты — захвачены противником», — сообщил политик.

Он добавил, что порты днепровского и черноморского района находятся в зоне поражения артиллерии Вооруженных сил Украины, поэтому их работа в настоящий момент невозможна.

Ранее Сальдо заявил, что из-за обстрела ВСУ без света в Херсонской области остались 4000 человек. По словам главы региона, в результате обстрела Таврийского была повреждена трансформаторная подстанция, которую целенаправленно атаковали два дня.

