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09:38, 5 августа 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о восстановлении работы портов Херсонской области

Сальдо: восстановление работы портов Херсонской области возможно после СВО

Фото: РИА Новости

Восстановление работы портов Херсонской области возможно после окончания боев и победы России в специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Вопрос работы и развития портов Херсонской области жестко связан с окончанием боевых действий. На сегодня самые большие порты региона — Херсонский морской торговый и речной порты — захвачены противником», — сообщил политик.

Он добавил, что порты днепровского и черноморского района находятся в зоне поражения артиллерии Вооруженных сил Украины, поэтому их работа в настоящий момент невозможна.

Ранее Сальдо заявил, что из-за обстрела ВСУ без света в Херсонской области остались 4000 человек. По словам главы региона, в результате обстрела Таврийского была повреждена трансформаторная подстанция, которую целенаправленно атаковали два дня.

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      Глеб Палехов
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