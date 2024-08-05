Северокорейские пограничники получили 250 пусковых установок новых ракет

Пограничники КНДР получили 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных на предприятиях страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Торжественная церемонии передачи системы нового вооружения в это время, когда вся страна поднялась на борьбу за ликвидацию последствий наводнения и восстановление — это проявление незыблемой воли нашей партии продвигать при любых обстоятельствах укрепление обороноспособности» — отметил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Отмечается, что на церемонии также присутствовали присутствовали дочь и сестра главы КНДР, а также глава МИД Чхве Сон Хи.
Ранее северокорейский МИД заявил, что политика США в отношении Корейского полуострова провоцирует усугубление ядерного кризиса.