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07:13, 5 августа 2024Мир

Северокорейские пограничники получили 250 пусковых установок новых ракет

ЦТАК: пограничники КНДР получили 250 пусковых установок баллистических ракет

Фото: Yonhap / Reuters

Пограничники КНДР получили 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных на предприятиях страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Торжественная церемонии передачи системы нового вооружения в это время, когда вся страна поднялась на борьбу за ликвидацию последствий наводнения и восстановление — это проявление незыблемой воли нашей партии продвигать при любых обстоятельствах укрепление обороноспособности» — отметил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Отмечается, что на церемонии также присутствовали присутствовали дочь и сестра главы КНДР, а также глава МИД Чхве Сон Хи.

Ранее северокорейский МИД заявил, что политика США в отношении Корейского полуострова провоцирует усугубление ядерного кризиса.

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      Семен Александров
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