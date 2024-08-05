Шойгу прибыл в Иран с официальным визитом

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза.

Бывшего министра обороны России в Тегеране примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В Иране у Шойгу также запланирована встреча с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. Кроме того, секретарь Совбеза проведет переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

По данным аппарата Совбеза, основными темами предстоящих переговоров являются сотрудничество в сфере безопасности, совместные торгово-экономические проекты, а также глобальная и региональная безопасность.

В конце мая Шойгу провел телефонный разговор с Ахмадианом, в ходе которого обсуждались возможности дальнейшего взаимодействия России и Ирана в сфере безопасности.