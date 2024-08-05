Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 5 августа 2024Мир

Шойгу прибыл в Иран

Шойгу прибыл в Иран с официальным визитом

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза.

Бывшего министра обороны России в Тегеране примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В Иране у Шойгу также запланирована встреча с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. Кроме того, секретарь Совбеза проведет переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

По данным аппарата Совбеза, основными темами предстоящих переговоров являются сотрудничество в сфере безопасности, совместные торгово-экономические проекты, а также глобальная и региональная безопасность.

В конце мая Шойгу провел телефонный разговор с Ахмадианом, в ходе которого обсуждались возможности дальнейшего взаимодействия России и Ирана в сфере безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Обвал фондовых рынков Азии перекинулся на Европу

      В России отреагировали на одобрение Западом ударов по Белгороду ракетами США

      На Украине предложили разрешить выезд за границу нескольким категориям граждан

      Стали известны расходы россиян на машины с пробегом

      Россиянин призывал в сети к уничтожению русских и получил два года колонии

      Фильм «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше «Страстей Христовых»

      В Госдуме ответили на слова Зеленского о российских ракетах

      В России назвали условия участия в саммите по Украине

      В Париже отказались связывать госпитализацию триатлонистки с заплывом в Сене

      Девятерых мужчин задержали за избиение российского чемпиона по боксу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше