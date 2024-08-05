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22:12, 5 августа 2024Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в Стерлитамаке

СК РФ: в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек из-за взрыва на производстве. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

«5 августа на территории одного из предприятий в Стерлитамаке при проведении работ по демонтажу старого трубопровода произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 («Нарушение требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»). Следователи и представители экстренных служб уже выехали на территорию предприятия.

Ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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      Артём Верейкин
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