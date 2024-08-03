Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

Песков: Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

Президенту России Владимиру Путина доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О ходе мероприятий и оказанной пострадавшим помощи президенту доложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он проинформировал Путина о спасении из-под завалов 16 человек. Это стало возможно благодаря слаженной работе сотрудников экстренных служб, отметил губернатор.

По словам Куйвашева, экспертиза относительно состояния дома будет проведена в течение следующей недели. От ее результатов будет зависеть судьба здания, в котором два подъезда обрушились после взрыва.

1 августа в Нижнем Тагиле в доме 1974-го года постройки взорвался газ, вызвавший частичное обрушение. Жертвами ЧП стали десять человек, в том числе пятеро детей.