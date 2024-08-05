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23:39, 5 августа 2024Россия

Скончался глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Скончался председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Об этом в Telegram-канале муфтията республики Дагестан сообщил муфтий Ахмед Абдулаев.

В своем сообщении он назвал Бердиева мудрым и добрым человеком, снискавшим уважение со стороны всех мусульман России.

«Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога», — написал Абдулаев. Причина смерти не уточняется.

Ранее Исмаил Бердиев заявил, что растоптавший православный крест блогер из Дагестана должен ответить по закону. По его словам, мужчину следует оперативно наказать согласно закону, но не «тыкать общественным порицанием».

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      Артём Верейкин
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