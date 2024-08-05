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10:10, 5 августа 2024Культура

Стало известно о возвращении Пугачевой в Москву

MK.RU: Пугачева вернется в Москву вместе с детьми

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Алла Пугачева вернется в Москву вместе с детьми. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, артистка планировала посетить столицу России до конца лета. Пока она не смогла приехать в Москву, так как находилась на Кипре из-за неспокойной обстановки в Израиле. Цель визита артистки на родину — обновление документов, проверка имущества и встреча с друзьями.

Супруг Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на данный момент не планирует приезжать в Россию, отметил источник. Сейчас он ожидает вердикта Верховного суда, в котором хочет обжаловать отказ в исключении его из реестра иноагентов.

Ранее народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала заново проверить на «иноагентство» Пугачеву.

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      Мария Рюрикова
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