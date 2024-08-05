Стесняющейся предложить партнеру секс-игрушку девушке дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, стесняющейся предложить партнеру использовать понравившуюся ей секс-игрушку. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, она хочет воспользоваться секс-гаджетом, с которым женщина может ходить весь день, а ее бойфренд может включать его в неожиданный момент. «Я просто не знаю, как сказать об этом своему парню. Мы никогда не использовали секс-игрушки и не особенно экспериментировали, и я не хочу его смутить или вывести из себя», — написала она.

В ответ Юзвяк порекомендовал девушке не пытаться предсказать эмоции избранника: если он действительно уже высказывал отвращение к секс-игрушкам, то понадобится спокойный и терпеливый разговор, по результатам которого мужчина должен решить, выходить ли ему из зоны комфорта. Если беспокойство вызвано исключительно неопределенностью, также стоит прямо сказать партнеру о своих желаниях, уверен эксперт.

Юзвяк порекомендовал автору письма также предложить партнеру поделиться сексуальными фантазиями и, выслушав его, рассказать о своих. «Если вы хотите действовать мягко, можете отправить ему ссылку на статью о такой игрушке и сказать: "Думаю, это очень круто". Это могло бы дать ему время прочитать и переварить, смягчить неловкость. Если не ответит, можете написать сообщение или лично спросить, что он думает о такой идее», — заключил он.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилому мужчине, который впервые поделился с женой многолетним фетишем и неожиданно для себя встретил ее одобрение. В ответ на письмо мужчины, мечтающего разделить жену с другим, Юзвяк призвал изучать местные клубы свингеров.