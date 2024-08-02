Пожилой мужчина захотел попробовать скрываемый много лет фетиш и попал в тупик

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилому мужчине, который впервые поделился с женой многолетним фетишем и неожиданно для себя встретил ее одобрение. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Автору письма 59 лет, его жене 60, и он всегда боялся рассказать ей, что мечтал понаблюдать за тем, как супруга занимается сексом с другим мужчиной, или вместе с ней попробовать групповой секс. Еще в 1995 году он обсуждал возможность осуществить этот опыт со своим коллегой. «Я показал ему интимные фотографии и видео, которые мы с женой снимали обнаженными и во время секса. Нам очень хотелось это сделать, но мои колебания и страх помешали мне решиться. В конце концов меня перевели», — вспомнил он.

Теперь и сама супруга готова заняться сексом с другим мужчиной либо одна, либо в присутствии мужа, но пара не знает, где найти подходящего претендента. Старый коллега уехал, и мужчины не общались много лет, поиск незнакомцев в приложениях и клубах ставит супругов в тупик. «Я знаю, что в нашем городе есть клуб свингеров, но мы переживаем, что находимся уже не в той возрастной категории. Жена сожалеет, что мой коллега уехал, ей бы хотелось заняться с ним сексом, если бы тогда она узнала. У меня такое чувство, будто я опоздал на поезд. Я корю себя за то, что не был честен и откровенен с ней несколько десятилетий назад. Уже слишком поздно?» — пишет мужчина.

В ответ Юзвяк призвал изучать местные клубы свингеров. «Даже если это не для вас, вы, по крайней мере, будете знать и сможете вычеркнуть это из списка потенциальных возможностей для своего эксперимента. Вы можете даже позвонить им заранее, чтобы выразить свое беспокойство по поводу вашего возраста — возможно, ответственные лица уже учли это, организовав тематические вечера для людей вашей возрастной группы», — написал специалист. Кроме того, он порекомендовал поизучать приложения, в которых приветствуют немоногамию.

Кроме того, Юзвяк посоветовал «прощупать» окружение шутками о том, что пара ищет третьего. «Если вы заметите проблески интереса, можете объяснить, что на самом деле это не шутка, и вы оба были бы заинтересованы в том, чтобы он присоединился к ней или вам обоим. Общие дискуссии о сексе могут привести к реальному сексу», — посоветовал коуч.

Наконец, свяжитесь с тем, кого увлекли ваши фантазии около 30 лет назад. Сначала проверьте его фотографии, чтобы увидеть, по-прежнему ли он привлекателен для вашей жены, и если вы оба решитесь, напишите ему. Расскажите ему эту историю. В худшем случае он будет польщен. Но кто знает, когда обстоятельства снова заставят вас пересечься и наверстать упущенное

Рич Юзвяк секс-коуч

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