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10:05, 5 августа 2024Мир

Страны G7 заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке

Страны G7 заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке и призвали к миру

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке и призвали к миру и сдержанности все страны региона. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Все вовлеченные стороны должны воздержаться от продолжения текущего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации ситуации», — приводит агентство текст совместного заявления стран.

Кроме того, представители G7 подчеркнули, что лишение жизни лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании грозит серьезной эскалацией конфликта.

Ранее стало известно, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла». Предполагается, что удар может произойти в период с 12 по 13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

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      Максим Габриелян
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