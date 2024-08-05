Страны G7 заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке

Страны G7 заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке и призвали к миру

Страны «Большой семерки» (G7) заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке и призвали к миру и сдержанности все страны региона. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Все вовлеченные стороны должны воздержаться от продолжения текущего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации ситуации», — приводит агентство текст совместного заявления стран.

Кроме того, представители G7 подчеркнули, что лишение жизни лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании грозит серьезной эскалацией конфликта.

Ранее стало известно, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла». Предполагается, что удар может произойти в период с 12 по 13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.