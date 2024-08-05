Трамп сообщил об атаке Ирана на Израиль «сегодня ночью»

Трамп: Иран атакует Израиль в ночь на 6 августа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о скорой атаке Ирана на Израиль. Об этом он рассказал в ходе совместного прямого эфира с журналистом Одином Россом на YouTube.

По его словам, Израиль будет атакован Ираном «сегодня ночью». Причиной атаки является недавнее покушение на главу политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Ханию.

«Если бы я был президентом, никто бы даже это не обсуждал, потому что этого бы не произошло», — добавил политик.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац сообщил о том, что Иран предупредил Израиль о своих планах атаковать. Данное послание было передано через Венгрию.