Иран предупредил Израиль о намерении нанести удар

Jerusalem Post: Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих планах атаковать

Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих планах атаковать. Об этом сообщил глава израильского МИД Исраэль Кац, передает газета The Jerusalem Post.

«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль», — сказал дипломат, комментируя переданное министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто послание иранской стороны.

Сам глава венгерского МИД заявил, что кризис на Ближнем Востоке может перерасти в войну между Израилем и Ираном.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что Иран совместно с шиитской исламистской группировкой «Хезболла» намерен нанести удар по Израилю 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.