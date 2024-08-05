Венгрия заявила о нахождении Израиля и Ирана на грани войны

Глава МИД Венгрии Сийярто: Израиль и Иран находятся на грани войны

Кризис на Ближнем Востоке может перерасти в войну между Израилем и Ираном. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня я говорил по телефону с израильским коллегой Исраэлем Кацем и иранским коллегой Али Багери Кяни, разговоры с которыми, к сожалению, еще раз подтвердили, что мы находимся на грани», — написал дипломат, подчеркнув важность не допустить полномасштабной войны в ближневосточном регионе.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что Иран совместно с шиитской исламистской группировкой «Хезболла» намерен атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.