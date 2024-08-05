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18:17, 5 августа 2024Ценности

Стилист назвала 10 трендов осени 2024 года

Стилист Буйнецкая: леопардовый принт и бохо-шик будут в тренде осенью 2024 года

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Тренды — это прежде всего вдохновение для новых идей, эксперименты с ними позволяют создавать свой уникальный стиль, рассказала персональный стилист Мария Буйнецкая. В беседе с «Лентой.ру» она назвала 10 трендов осени 2024 года.

Во-первых, по словам Буйнецкой, в моде будет зеленый цвет, в частности оливковый. От бледных до насыщенных оттенков — все цвета созревания оливки, уточнила стилист. Во-вторых, в моде бордовый или вишневый. Третий тренд — анималистический принт. Преимущественно это леопард в верхней одежде (пальто, тренчах), но и колготки с соответствующим принтом тоже будут в моде.

Четвертый тренд, по словам Буйнецкой, — стиль 1970-х или бохо-шик: джинсы клеш, воланы, бахрома, дубленки. «Все это можно сочетать вместе в одном образе или добавлять дозированно», — отметила она.

Пятый тренд — женственность и приталенность, акценты на талии в рубашках, жакетах, пальто. Шестой — кожа и эко-кожа. Седьмой — искусственный и натуральный мех, шубы, воротники, горжетки, варежки, сумки.

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«Восьмой тренд — укороченные пальто, то есть пальто-пиджаки, пальто-бушлаты. Долгое время в тренде были удлиненные модели, а теперь укороченные, автоледи будут в восторге. Тренд, который не собирается нас покидать, — прозрачность и кружево. Это прозрачные жакеты, рубашки, брюки, юбки, а кружево — как материал и элемент отделки», — поделилась стилист.

Последний тренд, на который обратила внимание Буйнецкая, это использование в образе шарфов, пашмин, накидок как ярких акцентов. Особенно актуально будет подобрать материю в тон верхней одежде или как часть трикотажного комплекта.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал простой способ превратить обувь в трендовую. Он призвал декорировать изделия бусинами, цветными шнурками, брошами, серьгами и детскими заколками.

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      Екатерина Смирная
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