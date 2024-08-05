У самолета с пассажирами лопнуло колесо и сломался винт в воздухе

В Алжире у самолета Tassili Airlines лопнуло колесо при взлете

Самолет авиакомпании Tassili Airlines совершил аварийную посадку вблизи города Иллизи в Алжире из-за повреждений во время взлета. Об этом пишет издание TSA.

Представители перевозчика заявили, что у турбовинтового Bombardier с пассажирами лопнуло колесо во время набора высоты. По неподтвержденным данным, обломки шины задели винт, из-за чего тот сломался, а кончик лопасти отлетел и ударил по иллюминатору. На фото с места происшествия видно, что окно разбилось.

Уточняется, что экипажу пришлось выключить один из двигателей в воздухе, прежде чем сесть на аэродроме вылета. Приземление прошло благополучно.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в США. Пилот отделался синяками и одним порезом.

