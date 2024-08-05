У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе

У летевшего в Москву самолета треснуло лобовое стекло в небе

У самолета российской авиакомпании треснуло лобовое стекло в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Челябинска в Москву Boeing 737-800 в воскресенье, 4 августа. Экипаж доложил о растрескивании левого бокового стекла.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в авиагавань назначения. Сигнал бедствия и срочности пилоты не объявляли. В результате лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел с летевшим из Санкт-Петербурга в Тюмень пассажирским лайнером.