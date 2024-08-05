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12:13, 5 августа 2024Экономика

Украина получила почти 4 миллиарда долларов от США

Шмыгаль: Украина получила 3,9 миллиарда долларов через Всемирный банк

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Украине передали безвозмездный грант от США на 3,9 миллиарда долларов. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги были получены через Всемирный банк. Как пояснил Шмыгаль, их используют для выплаты зарплат учителям, медикам и спасателям. В 2024 году это стало первым траншем прямой бюджетной поддержки со стороны США. В целом же Украина рассчитывает в этом году на 7,8 миллиарда американской помощи.

До этого член бюджетного комитета Верховной Рады Павел Фролов заявил, что бюджетный дефицит Украины оказался самым большим в мире. Расходы вдвое превысили доходы. В 2024 году 40 миллиардов дефицита покрывают страны Запада.

Кроме того, госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов. По состоянию на 30 июня он равнялся почти 6,17 триллиона гривен, или 152,16 миллиарда долларов.

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