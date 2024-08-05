Украинского военного приговорили к 27 годам за обстрел гражданской инфраструктуры ДНР

В ДНР суд приговорил украинского военного к 27 годам за обстрел инфраструктуры

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 27 годам колонии строгого режима украинского военного за обстрел гражданской инфраструктуры региона и ранение мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчину признали виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением»), 30, 105 («Покушение на убийство») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ.

По версии следствия, не позднее 24 февраля 2022 года осужденный вместе с сослуживцами прибыл на боевую позицию в одно из сел региона. С 24 по 27 февраля 2022 года он ежедневно производил выстрелы из миномета по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры села. В результате мирный житель получил минно-взрывную травму. Кроме того, повреждены три жилых дома и транспортное средство.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил 45-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 27 годам лишения свободы за обстрел осколочно-фугасными минами жилых домов в селе Коминтерново.

