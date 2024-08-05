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23:55, 5 августа 2024Мир

В Британии заявили о слабости своей армии

Глава министерства обороны Хили: Великобритания не готова к крупному конфликту

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Великобритания не готова к полномасштабной войне. Об этом заявил глава министерства обороны Соединенного Королевства Джон Хили, передает РИА Новости.

Причиной неготовности Лондона к крупному конфликту является серьезное недофинансирование армии страны. На сегодняшний день британская армия испытывает множество проблем, одной из которых является устаревшее оружие и медленные темпы перевооружения.

Хили подчеркнул, что моральный дух в Вооруженных силах Британии сейчас крайне низкий. Ситуация, по его словам, «гораздо хуже, чем мы думали».

Джон Хили уже не в первый раз говорит о проблемах в британской армии. Прежде он заявил о расточительстве при закупках вооружений, нехватке новобранцев и «опустошении сил».

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      Артём Верейкин
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