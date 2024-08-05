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12:17, 5 августа 2024Россия

Еще в одном российском регионе зафиксировали первые случаи лихорадки Западного Нила

В Астраханской области зафиксировали первые случаи лихорадки Западного Нила

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Еще в одном российском регионе зафиксировали первые случаи лихорадки Западного Нила. Речь идет об Астраханской области, передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным надзорного ведомства, два случая заболевания официально подтверждены в Астрахани и Приволжском районе, еще по двум заболевшим ждут официальное лабораторное подтверждение. «Тяжелого течения заболевания нет», — заверили специалисты в беседе с агентством.

В Роспотребнадзоре заявили, что до начала октября в регионе могут регистрироваться новые случаи лихорадки в связи с благоприятными климатическими условиями для комаров, которые являются переносчиками этого заболевания. Жителям рекомендовали использовать репелленты, а при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.

В 2023 году в регионе выявили семь случаев лихорадки Западного Нила.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова предупредила россиян, что выявление четырех случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане говорит о более широком распространении заболевания. По ее словам, диагностировать заболевание сложно.

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      Елена Торубарова
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