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18:01, 2 августа 2024Россия

Американский биолог предупредила россиян о лихорадке Западного Нила

Биолог Баранова: лихорадка Западного Нила есть не только в Татарстане

Фото: NIAID / Wikimedia

Выявление четырех случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане говорит о более широком распространении заболевания в России — она есть не только в этом регионе. Об этом россиян в своем Telegram-канале предупредила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова.

По словам американского биолога, диагностировать заболевание сложно, и ее удивило, что россияне после «укуса комарика» решили обратиться в лабораторию для сдачи специфического анализа.

«4 случая лихорадки Западного Нила в Татарстане подтверждены. А это значит, что и в других местах она есть», — сообщила специалист. Она добавила, что в 20 процентах случаев заболевание протекает с неврологическими нарушениями, и в первую очередь это касается пожилых.

Ранее эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил, что распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и медиков. Специалист отметил, что одним из факторов распространения заболевания является потепление, из-за которого растет число комаров, переносящих вирус лихорадки.

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      Марк Леонов
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