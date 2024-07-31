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10:16, 31 июля 2024Россия

В России заявили о беспокойстве медиков из-за распространения лихорадки Западного Нила

Глава ОС при Росгидромете Петров: лихорадка Западного Нила вызывает беспокойство
Вадим Петров

Вадим Петров . Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и медиков. С таким заявлением выступил глава Общественного совета (ОС) при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров, его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что одним из факторов распространения заболевания является потепление, из-за которого растет число комаров, переносящих вирус лихорадки.

«Важно обеспечить интегрированный подход к контролю за численностью комаров, (...) а также улучшить системы раннего предупреждения и диагностики заболеваний», — объявил Петров.

29 июля сообщалось, что в Татарстане лихорадкой заболели шесть человек. До этого число инфицированных составляло четыре человека.

Основными симптомами лихорадки, как рассказали в Минздраве, являются повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, а также в мышцах, пояснице, суставах. Специалисты призвали немедленно обращаться к врачам при схожей симптоматике.

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      Марк Леонов
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