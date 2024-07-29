В России шесть человек заболели лихорадкой Западного Нила

В Татарстане шесть человек заболели лихорадкой Западного Нила

Шесть человек заразились лихорадкой Западного Нила в Республике Татарстан. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону, пишет РИА Новости.

До этого число инфицированных составляло четыре человека. Республиканский Минздрав сообщал, что все заболевшие оказались уроженцами Татарстана и не выезжали за пределы региона.

Как отчитались в Роспотребнадзоре, специалисты провели энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, а также отловили и исследовали комаров, которые являются переносчиками инфекции. Помимо этого, работники федеральной службы обработали от комаров водоемы, которые находятся в трехкилометровой зоне от места проживания заболевших.

О том, что случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в центральной части России и Поволжье, стало известно 21 июля. Это произошло на фоне установившейся там жаркой погоды. Опасный вирус обычно встречается в странах с жарким климатом, а в России эндемичными по этой инфекции являются южные регионы страны.

Основными симптомами лихорадки, как рассказали в Минздраве, являются повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, а также в мышцах, пояснице, суставах. Специалисты призвали немедленно обращаться к врачам при схожей симптоматике.