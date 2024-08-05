В Европе захотели приостановить участие одной страны в Шенгене из-за виз для россиян

В ЕП захотели приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за виз для россиян

Депутаты Европарламента (ЕП) захотели приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как эта страна решила ослабить визовые требования к россиянам. Об этом пишет издание Politico.

Евродепутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс направили в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование этого решения венгерского правительства. Авторы документа утверждают, что такая политика может «поставить под угрозу» роль Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан входящих в нее стран. Депутаты также подчеркнули, что если Венгрия не изменит свое решение, то члены ЕС поставят под сомнение ее присутствие в Шенгене.

Отмечается, что письмо собрало около 70 подписей. В числе участников — бывшие премьер-министры Бельгии и Ирландии, имена которых не приводятся.

Ранее председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что, частично упростив правила получения туристической визы для граждан России, Венгрия якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в ЕС. Политик добавил, что решение Будапешта является несвоевременным.

