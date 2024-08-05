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12:45, 5 августа 2024Мир

В Германии предложили провести референдум по размещению ракет США

Кречмер предложил провести референдум по размещению в Германии ракет США
Михаэль Кречмер

Михаэль Кречмер . Фото: Karina Hessland / Reuters

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предложил провести референдум по размещению в Германии ракет США и по вопросу обязательной воинской повинности. Об этом он заявил в интервью изданию Welt.

«Я считаю неправильным, что это оружие должно быть размещено сейчас без каких-либо обсуждений. И что федеральному министру обороны запретили говорить на тему обязательной военной службы. Это тоже нужно обсудить и решить. Я бы спросил об этом у немцев», — отметил он.

По мнению Кречмера, следует провести опрос и обсуждение в бундестаге, а затем «федеральное правительство должно реализовать результаты референдума».

Ранее сообщалось, что США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО. Американская сторона планирует включить туда SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

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      Лина Пивоварова
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