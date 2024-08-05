В Израиле сообщили о подготовке плана на фоне возможного нападения Ирана

Times of Israel: Генштаб ЦАХАЛ подготовил планы на фоне предупреждения Ирана

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви одобрил планы на случай «различных сценариев», которые могут возникнуть на фоне подготовки Ирана к ответным мерам за атаку на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Сообщается, что израильские военнослужащие ведут подготовку к возможным обстрелам со стороны Тегерана и исламистской группировки «Хезболла».

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих планах атаковать. Сам глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что кризис на Ближнем Востоке может перерасти в войну между Израилем и Ираном.