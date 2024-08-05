В Киеве раздались взрывы

«Страна.ua»: в Киеве произошел взрыв

В Киеве прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Информация о первом взрыве появилась в 23:00 по московскому времени. Спустя семь минут издание сообщило еще об одном взрыве в украинской столице.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сейчас в Киевской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы тревоги также звучат в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Сумах на севере Украины. В городе произошли два взрыва. Где именно это случилось, не уточнялось.