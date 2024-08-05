Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:08, 5 августа 2024Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

«Страна.ua»: в Киеве произошел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Информация о первом взрыве появилась в 23:00 по московскому времени. Спустя семь минут издание сообщило еще об одном взрыве в украинской столице.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сейчас в Киевской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы тревоги также звучат в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Сумах на севере Украины. В городе произошли два взрыва. Где именно это случилось, не уточнялось.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека погибли при взрыве на российском оборонном заводе

      СК начал проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде

      США предостерегли от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана

      Скончался глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа

      Трамп похвалил Си Цзиньпина

      В прыжках с шестом установили новый мировой рекорд

      В Киеве раздались взрывы

      Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады и забил гол

      Проваливших гендерный тест боксерш призвали подтвердить свой пол

      МИД рассказал о звонке Белоусова главе Пентагона для предотвращения покушения на Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше