«Общественное»: на Украине в Сумах раздались два взрыва

В Сумах на севере Украины раздались взрывы. Об этом со ссылкой на собственных корреспондентов сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

По информации журналистов, всего в Сумах были слышны два взрыва. Они прозвучали в понедельник около 13:00. Где именно произошли взрывы, а также какие объекты получили повреждения, не уточняется.

Во время взрывов в Сумской области воздушная тревога не объявлялась. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В ночь на 5 августа в Киевской и Винницкой областях Украины произошли взрывы. Сообщалось о работе украинских систем противовоздушной обороны в указанных регионах.

Также серия взрывов была зафиксирована в Харькове и пригороде. Позднее глава украинской областной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктуры в результате взрывов.