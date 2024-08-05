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13:58, 5 августа 2024Бывший СССР

На севере Украины раздались взрывы

«Общественное»: на Украине в Сумах раздались два взрыва

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Сумах на севере Украины раздались взрывы. Об этом со ссылкой на собственных корреспондентов сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

По информации журналистов, всего в Сумах были слышны два взрыва. Они прозвучали в понедельник около 13:00. Где именно произошли взрывы, а также какие объекты получили повреждения, не уточняется.

Во время взрывов в Сумской области воздушная тревога не объявлялась. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В ночь на 5 августа в Киевской и Винницкой областях Украины произошли взрывы. Сообщалось о работе украинских систем противовоздушной обороны в указанных регионах.

Также серия взрывов была зафиксирована в Харькове и пригороде. Позднее глава украинской областной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктуры в результате взрывов.

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      Екатерина Грищенко
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