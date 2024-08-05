Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:09, 5 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Харькове и пригородах

«Общественное» сообщает о серии взрывов в Харькове и пригородах

Фото: Pixabay

На Украине произошла серия взрывов в Харькове и пригородах, об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов», — заявили корреспонденты. Позднее стало известно о взрывах за пределами города. Другие подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Ранее, 4 августа, стало известно, что в трех населенных пунктах Сумской области были поражены объекты критической инфраструктуры. В Полтавской области в результате серии взрывов оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура. Были повреждены колея, контактная сеть и опоры.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чтобы справедливость была». Поклонская выступила за права женщин в России

      В США предупредили об угрозе национальной безопасности

      На Украине сообщили о взрывах в Харькове и пригородах

      Названо место базирования переданных Украине истребителей F-16

      Американка расправилась с беременной женщиной ради ее нерожденного ребенка

      Названы самые эффективные методы борьбы со страхом близости

      Жители российских регионов увидели северное сияние

      Отставной полковник Квачков ушел в паломничество до решения суда

      В США рассказали о разногласиях по Украине внутри Демократической партии

      Беременная рэперша Карди Би снялась в оголяющем тело платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше