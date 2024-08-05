На Украине сообщили о взрывах в Харькове и пригородах

«Общественное» сообщает о серии взрывов в Харькове и пригородах

На Украине произошла серия взрывов в Харькове и пригородах, об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов», — заявили корреспонденты. Позднее стало известно о взрывах за пределами города. Другие подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Ранее, 4 августа, стало известно, что в трех населенных пунктах Сумской области были поражены объекты критической инфраструктуры. В Полтавской области в результате серии взрывов оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура. Были повреждены колея, контактная сеть и опоры.

