В Сумской области Украины повредили объекты инфраструктуры

В Сумской области Украины повредили объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры были поражены в трех населенных пунктах Сумской области Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Общественное Сумы».

«На Сумщине повреждена критическая инфраструктура и транспорт», — говорится в сообщении. Уточняется, что ударам подверглись объекты в Мирополье, Мануховке и Дружбе. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины в результате серии взрывов оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура. Были повреждены колея, контактная сеть и опоры.

Перед этим сообщалось, что в подконтрольном украинским властям Херсоне был поражен энергетический объект. В результате в городе в некоторых местах пропало электричество на несколько минут.