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11:22, 4 августа 2024Бывший СССР

В Сумской области Украины повредили объекты инфраструктуры

В Сумской области Украины повредили объекты критической инфраструктуры

Фото: Justin Stumberg / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Объекты критической инфраструктуры были поражены в трех населенных пунктах Сумской области Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Общественное Сумы».

«На Сумщине повреждена критическая инфраструктура и транспорт», — говорится в сообщении. Уточняется, что ударам подверглись объекты в Мирополье, Мануховке и Дружбе. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины в результате серии взрывов оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура. Были повреждены колея, контактная сеть и опоры.

Перед этим сообщалось, что в подконтрольном украинским властям Херсоне был поражен энергетический объект. В результате в городе в некоторых местах пропало электричество на несколько минут.

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      Олег Давыдов
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