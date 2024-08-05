В Киевской и Винницкой областях Украины произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.
Отмечается, что в указанных регионах работают системы противовоздушной обороны (ПВО) против беспилотников.
В Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Взрывы также произошли в Харькове и пригородах в ночь на 5 августа, передавало издание «Общественное».