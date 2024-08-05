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02:40, 5 августа 2024Бывший СССР

В Киевской и Винницкой областях Украины произошли взрывы

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Киевской и Винницкой областях Украины
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

В Киевской и Винницкой областях Украины произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Отмечается, что в указанных регионах работают системы противовоздушной обороны (ПВО) против беспилотников.

В Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Взрывы также произошли в Харькове и пригородах в ночь на 5 августа, передавало издание «Общественное».

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      Марина Совина
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