В Киевской и Винницкой областях Украины произошли взрывы

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Киевской и Винницкой областях Украины

В Киевской и Винницкой областях Украины произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Отмечается, что в указанных регионах работают системы противовоздушной обороны (ПВО) против беспилотников.

В Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Взрывы также произошли в Харькове и пригородах в ночь на 5 августа, передавало издание «Общественное».