Международный кинофестиваль в Локарно откроет фильм российского производства

Фильм «Падение короны» откроет программу международного кинофестиваля в Локарно

Фильм «Падение короны», в производстве которого принимали участие российские компании, откроет международный кинофестиваль в Локарно. Об этом сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

Картина от создателей «Жанны Дюбарри» снималась при участии российских кинокомпаний Russian World Vision и Must See Magic Film, которые также займутся прокатом картины на территории РФ. Продюсерами фильма, помимо культового режиссера Паоло Соррентино («Молодой Папа»), выступили Ксения Мельниченко и Сэлма Агрба.

«Войти в проект в качестве сопродюсера для меня стало логичным и приятным событием. Надеюсь, что российский зритель по достоинству оценит новый байопик, сюжет которого по своей исторической сути является продолжением событий фильма "Жанна Дюбарри". Король ушел, да, здравствует Король!» — рассказала Ксения.

Главные роли в картине исполнили французский актер Гийом Кане, который воплотил образ короля Людовика XVI, и актриса Мелани Лоран, сыгравшая Марию-Антуанетту. Интересно, что они же в этом году получат в Локарно премию Давида Кампари за выдающиеся достижения в современном кинематографе.

Ранее те же компании занимались производством картины «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли.