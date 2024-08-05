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14:33, 5 августа 2024Мир

В НАТО заявили об озабоченности эскалации отношений Россией

Экс-представитель НАТО в России Лоу: альянс обеспокоен риском эскалации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

НАТО больше обеспокоена риском эскалации в отношениях с Россией, чем вопросами военного поражения Украины. Об этом заявил экс-представитель Североатлантического альянса в Москве Джон Лоу, передает Newsweek.

«Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины», — рассказал представитель военного блока.

Лоу также подчеркнул, что сейчас страны Запада готовы дальше поддерживать Украину, однако не имеют четкой стратегии завершения конфликта.

Ранее на сайте НАТО была опубликована новая дорожная карта Украины и альянса, одобренная по итогу июльского саммита. Она включает в себя сотрудничество в инновациях, а также кооперацию предпринимателей, технологических компаний, венчурных капиталистов, студентов и исследователей.

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      Максим Габриелян
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