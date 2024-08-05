В подмосковной пиццерии бывший работник устроил разбойное нападение с топором

В Подмосковье экс-кассир пиццерии устроил разбойное нападение на кафе с топором

В Подмосковье арестовали 31-летнего местного жителя, устроившего разбойное нападение с топором на пиццерию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ночью бывший кассир пиццерии приехал в кафе в деревне Белая Богородского городского округа и перелез через забор. Он отжал раздвижные двери, проник в заведение и, угрожая топором повару, забрал из кассы 200 тысяч рублей.

Полицейсие изучили запись с камервидеонаблюдения и установили личность налетчика. Его задержали по горячим следам в Электростали. Возбуждено дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее двое мужчин напали на ювелирный магазин в Тульской области и вынесли оттуда украшения на 15 миллионов рублей.

