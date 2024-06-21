Двое россиян похитили ювелирные украшения на 15 миллионов рублей и попали на видео

Под Тулой задержали похитивших ювелирных украшений на 15 млн рублей мужчин

Двое мужчин напали на ювелирный магазин в Тульской области и вынесли оттуда украшения на 15 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила оперативное видео.

На кадрах видно, как двое злоумышленников в камуфляжной одежде заходят внутрь магазина в городе Узловая. Один из них начинает угрожать девушке за стойкой предметом, похожим на пистолет, а второй — разбивать витрины с ювелирными изделиями молотком. Затем они оба складывают похищенное в сумку и скрываются. Далее показано, как силовики задерживают подозреваемых.

Как уточняет Волк, всего мужчины разбили девять витрин и унесли украшений на сумму свыше 15 миллионов рублей. С места преступления они скрылись на автомобиле и попытались спрятаться в арендованных квартирах в Москве, однако вскоре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время оба фигуранта заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

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