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13:47, 20 июня 2024Силовые структуры

Кража 21 ценной картины из российского санатория попала на видео

Двое крымчан украли из санатория в Кисловодске 21 ценную картину

Двое жителей Крыма украли 21 ценную картину из санатория в Кисловодске. Преступление засняла камера видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видны мужчины, снимающие со стены полотна. После задержания они дают показания. Сотрудники полиции сворачивают в рулоны похищенные картины. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о хищении произведений искусства. Они собирались перепродать украденные живописные работы нескольких художников, которые были представлены на выставке в санатории.

Узнав об экспозиции, крымчане приехали в Кисловодск. Один из них ночью через незапертое подсобное помещение влез в помещение санатория. Там он снял с подрамников полотна и вынес. Подозреваемые вывезли похищенные произведения искусства в Крым и спрятали у знакомого. Ущерб от преступления превысил два миллиона рублей.

Оперативники выследили воров и поймали их по горячим следам. Украденные картины найдены и возвращены владельцам. С санкции суда подозреваемые арестованы.

30 мая в МВД рассказали о поиске свидетелей похищения владельца картины стоимостью сто тысяч долларов. Он пропал весной 2003 года, после того как уехал на такси в Подмосковье на встречу с потенциальным покупателем картины.

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      Любовь Ширижик
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