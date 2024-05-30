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20:12, 30 мая 2024Силовые структуры

Полиция начала поиски похитителей владельца картины за миллион рублей

В Москве полиция ищет свидетелей похищения владельца картины почти за 1 млн руб.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве полиция ищет свидетелей похищения владельца картины почти за один миллион рублей или за более чем сто тысяч долларов США. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МВД России.

В ведомстве сообщили, что весной 2003 года был похищен мужчина, которому принадлежала картина размером примерно 20 на 40 сантиметров. Потерпевший жил в арендуемой квартире в столице, откуда и поехал на такси в Подмосковье на встречу с потенциальным покупателем картины. Вместо этого его похитили, а картину забрали из его квартиры.

Сейчас сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России расследуют дело в отношении участников банды, которые с 1997 по 2003 год похищали людей в Москве и Московской области.

Ранее Омский областной суд огласил приговор в отношении пятерых мужчин, которые похитили местного предпринимателя из здания банка и вымогали у него деньги и квартиру.

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      Варвара Митина
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