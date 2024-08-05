Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 5 августа 2024Россия

В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

В Красноярском крае фельдшер и водитель скорой заживо сгорели в аварии

Кадр: Telegram-канал «ГИБДД24»

Бригада скорой медицинской помощи заживо сгорела в аварии в Красноярском крае. Об этом сообщил профсоюз медработников «Действие» в Telegram-канале.

В скорой находились водитель и фельдшер. Предварительно, автомобиль с врачами перевернулся и загорелся после того, как столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу.

Региональное управление МВД в Telegram-канале уточнило, что авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». За рулем легкового авто, выехавшего на встречную полосу, находился 20-летний водитель без прав.

Ранее на Московской кольцевой автодороге (МКАД) два человека сгорели заживо при столкновении грузовика и микроавтобуса. На внешней стороне 18-го километра МКАД грузовик Mercedes врезался в микроавтобус, который в этот момент стоял посреди оживленной автомагистрали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Против начальника СИЗО Ростова возбудили дело после увольнения из-за захвата заложников

      Блинкен предупредил страны G7 об ударе Ирана по Израилю. Атака запланирована на 5 августа

      Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном платье

      В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

      Москвичам пообещали комфортную неделю

      Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

      37-летняя россиянка выжила после удара молнии

      Последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики оценили

      Против стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы механика возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше