В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

В Красноярском крае фельдшер и водитель скорой заживо сгорели в аварии

Бригада скорой медицинской помощи заживо сгорела в аварии в Красноярском крае. Об этом сообщил профсоюз медработников «Действие» в Telegram-канале.

В скорой находились водитель и фельдшер. Предварительно, автомобиль с врачами перевернулся и загорелся после того, как столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу.

Региональное управление МВД в Telegram-канале уточнило, что авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». За рулем легкового авто, выехавшего на встречную полосу, находился 20-летний водитель без прав.

Ранее на Московской кольцевой автодороге (МКАД) два человека сгорели заживо при столкновении грузовика и микроавтобуса. На внешней стороне 18-го километра МКАД грузовик Mercedes врезался в микроавтобус, который в этот момент стоял посреди оживленной автомагистрали.