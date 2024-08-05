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18:34, 5 августа 2024Россия

В России назвали три возможные причины визита Шойгу в Иран

Политолог Марков связал визит Шойгу в Иран с помощью в ударах по союзникам США

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Визит секретаря Совета безопасности, бывшего министра обороны России Сергея Шойгу в Иран может быть связан с помощью стране в нанесении ответных ударов по союзникам США. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

По мнению Маркова, всего у поездки Шойгу может быть три причины. Помимо помощи в нанесении ущерба США и их союзникам, политолог назвал посредничество России между Ираном и Израилем, а также прощупывание ситуации в регионе.

«Россия хочет быть посредником между Ираном и Израилем и арабскими странами и предотвратить большую войну? Но что Россия может обещать Ирану взамен? Или Россия просто хочет понять — будет ли большая война в регионе?» — порассуждал о возможных причинах поездки Шойгу эксперт.

Он добавил, что рассматривает также и ситуацию, при которой поездка Шойгу может преследовать все три цели одновременно.

Как сообщалось ранее в понедельник, 5 августа, Шойгу прибыл в Иран. У него запланированы встречи с президентом страны Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

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