В России назвали три возможные причины визита Шойгу в Иран

Политолог Марков связал визит Шойгу в Иран с помощью в ударах по союзникам США

Визит секретаря Совета безопасности, бывшего министра обороны России Сергея Шойгу в Иран может быть связан с помощью стране в нанесении ответных ударов по союзникам США. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

По мнению Маркова, всего у поездки Шойгу может быть три причины. Помимо помощи в нанесении ущерба США и их союзникам, политолог назвал посредничество России между Ираном и Израилем, а также прощупывание ситуации в регионе.

«Россия хочет быть посредником между Ираном и Израилем и арабскими странами и предотвратить большую войну? Но что Россия может обещать Ирану взамен? Или Россия просто хочет понять — будет ли большая война в регионе?» — порассуждал о возможных причинах поездки Шойгу эксперт.

Он добавил, что рассматривает также и ситуацию, при которой поездка Шойгу может преследовать все три цели одновременно.

Как сообщалось ранее в понедельник, 5 августа, Шойгу прибыл в Иран. У него запланированы встречи с президентом страны Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.