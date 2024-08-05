В России отреагировали на одобрение Западом ударов по Белгороду ракетами США

Сенатор Карасин: слова об одобрении Западом ударов по Белгороду надо проверить

Слова представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) об одобрении Западом ударов ракетами США по Белгороду надо проверить, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о том, что союзники Киева разрешили бить иностранным оружием по российской территории.

«Относиться к таким заявлениям надо после того, как мы их проверим. У нас есть соответствующие видеовозможности, надо проверить аутентичность и смысловую составляющую подобных заявлений. Со стороны представителей нынешней Киевской власти звучат иногда взаимоисключающие заявления. Если такое разрешение было дано, оно потребует жесткого практичного ответа с нашей стороны, это очевидно. Но это надо проверять, потому что верить на слово нельзя, все нуждается в проверке», — сказал сенатор.

Представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев в интервью испанской газете El Pais рассказал, что Запад разрешил украинским силам бить американскими ракетами по Белгороду, но не дальше вглубь территории России. По его словам, за эти пределы Киев не может атаковать.

Журналисты также добавили, что украинские войска уже начали использовать американские ракеты для атак по целям на территории России.