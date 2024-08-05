Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 5 августа 2024Россия

В России отреагировали на одобрение Западом ударов по Белгороду ракетами США

Сенатор Карасин: слова об одобрении Западом ударов по Белгороду надо проверить

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Слова представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) об одобрении Западом ударов ракетами США по Белгороду надо проверить, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о том, что союзники Киева разрешили бить иностранным оружием по российской территории.

«Относиться к таким заявлениям надо после того, как мы их проверим. У нас есть соответствующие видеовозможности, надо проверить аутентичность и смысловую составляющую подобных заявлений. Со стороны представителей нынешней Киевской власти звучат иногда взаимоисключающие заявления. Если такое разрешение было дано, оно потребует жесткого практичного ответа с нашей стороны, это очевидно. Но это надо проверять, потому что верить на слово нельзя, все нуждается в проверке», — сказал сенатор.

Представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев в интервью испанской газете El Pais рассказал, что Запад разрешил украинским силам бить американскими ракетами по Белгороду, но не дальше вглубь территории России. По его словам, за эти пределы Киев не может атаковать.

Журналисты также добавили, что украинские войска уже начали использовать американские ракеты для атак по целям на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвал фондовых рынков Азии перекинулся на Европу

      В НАТО заявили об озабоченности эскалации отношений Россией

      На Украине возбудили уголовные дела из-за митинга у военкомата

      В России отреагировали на одобрение Западом ударов по Белгороду ракетами США

      На Украине предложили разрешить выезд за границу нескольким категориям граждан

      Стали известны расходы россиян на машины с пробегом

      Россиянин призывал в сети к уничтожению русских и получил два года колонии

      Фильм «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше «Страстей Христовых»

      В Госдуме ответили на слова Зеленского о российских ракетах

      В России назвали условия участия в саммите по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше