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12:20, 5 августа 2024Бывший СССР

Запад разрешил ВСУ бить американскими ракетами по Белгороду

Саранцев: Запад разрешил ВСУ бить американскими ракетами по Белгороду

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Запад разрешил Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами по Белгороду, но не дальше вглубь территории России. Об этом заявил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев в интервью испанской газете El Pais.

«Мы можем достичь Белгорода, но не дальше», — сказал он. По словам Саранцева, у Украины нет разрешения от партнеров на атаки вглубь российских территорий.

Журналисты также отметили, что украинские войска уже начали использовать американские ракеты для атак по целям в России.

Ранее стало известно, что подразделения как минимум трех бригад ВСУ попали в окружение на покровском направлении в Донецкой народной республике. По данным источников ТАСС, украинские военные пытаются исправить сложившуюся ситуацию при помощи беспилотников, но их успешно подавляют российские системы радиоэлектронной борьбы.

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      Александр Курбатов
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