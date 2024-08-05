Саранцев: Запад разрешил ВСУ бить американскими ракетами по Белгороду

Запад разрешил Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами по Белгороду, но не дальше вглубь территории России. Об этом заявил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев в интервью испанской газете El Pais.

«Мы можем достичь Белгорода, но не дальше», — сказал он. По словам Саранцева, у Украины нет разрешения от партнеров на атаки вглубь российских территорий.

Журналисты также отметили, что украинские войска уже начали использовать американские ракеты для атак по целям в России.

Ранее стало известно, что подразделения как минимум трех бригад ВСУ попали в окружение на покровском направлении в Донецкой народной республике. По данным источников ТАСС, украинские военные пытаются исправить сложившуюся ситуацию при помощи беспилотников, но их успешно подавляют российские системы радиоэлектронной борьбы.