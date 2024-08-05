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11:51, 5 августа 2024Бывший СССР

Подразделения нескольких бригад ВСУ попали в окружение

ТАСС: подразделения трех бригад ВСУ попали в окружение в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Подразделения как минимум трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, по данным представителя силовых структур, украинские военные пытаются исправить сложившуюся ситуацию при помощи беспилотников, но их успешно подавляют российские системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что севернее села Работино в Запорожской области в плен сдались пятеро солдат ВСУ. Украинские военнослужащие сложили оружие, когда к их опорным пунктам приблизились российские штурмовики.

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      Александр Курбатов
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