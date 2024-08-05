В России прокомментировали испытания препарата против ВИЧ

Глава центра СПИД назвал грандиозным успехом испытания препарата против ВИЧ

Результаты испытаний препарата «Ленакапавир» (Lenacapavir) являются грандиозным успехом, считает директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Об этом он рассказал РБК.

Главной особенностью «Ленакапавира» Покровский назвал его лекарственную форму. До этого лекарства от СПИДа выпускались исключительно в форме таблеток.

Основным недостатком препарата глава центра СПИД назвал его стоимость. Годовой курс «Ленакапавира» обойдется в 40 тысяч долларов. «Ну а что касается нашей страны, то здесь тоже встанет вопрос, кому этот препарат нужно применять и будет ли государство его оплачивать», — заключил Покровский.

Ранее Покровский заявил, что новый препарат не сможет полностью победить болезнь. «О победе речи не идет, потому что этот препарат не излечивает от ВИЧ», — сказал он.

