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09:43, 5 августа 2024Россия

В России прокомментировали испытания препарата против ВИЧ

Глава центра СПИД назвал грандиозным успехом испытания препарата против ВИЧ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Результаты испытаний препарата «Ленакапавир» (Lenacapavir) являются грандиозным успехом, считает директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Об этом он рассказал РБК.

Главной особенностью «Ленакапавира» Покровский назвал его лекарственную форму. До этого лекарства от СПИДа выпускались исключительно в форме таблеток.

Основным недостатком препарата глава центра СПИД назвал его стоимость. Годовой курс «Ленакапавира» обойдется в 40 тысяч долларов. «Ну а что касается нашей страны, то здесь тоже встанет вопрос, кому этот препарат нужно применять и будет ли государство его оплачивать», — заключил Покровский.

Ранее Покровский заявил, что новый препарат не сможет полностью победить болезнь. «О победе речи не идет, потому что этот препарат не излечивает от ВИЧ», — сказал он.

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      Алан Босиков
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