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17:29, 5 августа 2024Экономика

В России возобновили работу сразу три автозавода

«Автостат»: три предприятия автопрома России вышли из корпоративного отпуска

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России вернулись к работе сразу три автопромышленных предприятия. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Речь идет об «Автозаводе Санкт-Петербург», АЗ «Москвич» и Ульяновском автозаводе, которые вышли из корпоративного отпуска. Работники первых двух отдыхали с 22 июля по 4 августа, а третьего — с 29 июля по 4 августа.

Отмечается также, что 22 июля из отпуска вышли «КамАЗ» и завод Haval. Позже, 29 июля, их примеру последовал автозавод «Урал». Пока корпоративный отпуск продолжается на «АвтоВАЗе».

До этого, 2 августа, стало известно, что работники Горьковского автозавода уйдут в двухнедельный оплачиваемый корпоративный отпуск с 5 августа. На это время производство остановят, а кроме того, проведут модернизацию оборудования и сервисное обслуживание.

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