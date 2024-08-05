В России задумались об импортозамещении шпрот

В Совфеде обсудили варианты замещения прибалтийских шпрот на российских рынках

В России задумались об импортозамещении прибалтийских шпрот — варианты поддержки отечественных рыболовов обсудили в Совете Федерации. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, его цитирует ТАСС.

«Хочу отметить, на российских прилавках у нас много прибалтийских шпрот», — заявил он. Для изменения этой ситуации сенаторы рассматривают вопрос снижения налоговой нагрузки на российских производителей, которые могли бы заместить импортную продукцию на рынке РФ.

Двойных также отметил, что если Евросоюз ограничит импорт российской свежей рыбы, это решение ударит прежде всего по европейскому потребителю. Он предположил, что в таком случае вероятно появление цепочки поставок рыбы из РФ через третьи страны, что приведет к ее подорожанию для конечного покупателя. Аналогичная ситуация произошла с газом, напомнил сенатор.

Он добавил, что российским производителям потребуется время для переориентации экспортных потоков, однако их ущерб будет несоразмерен с ущербом, который получат граждане Европы. Двойных подчеркнул, что на фоне дефицита продовольствия в мире сложился рынок производителя, а не потребителя. «Поэтому будем активнее заниматься строительством инфраструктуры по переработке. Думаю, это в какой-то степени нам тоже даст возможности», — сказал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России обсудит ограничения на ввоз российской рыбы. На таких мерах настаивают страны Балтии, в частности, Литва, Эстония, Латвия и Швеция обвинили российские власти в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают.