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19:36, 5 августа 2024Экономика

В России задумались об импортозамещении шпрот

В Совфеде обсудили варианты замещения прибалтийских шпрот на российских рынках
СюжетСанкции против России:

Фото: Stephan Schulz / Globallookpress.com

В России задумались об импортозамещении прибалтийских шпрот — варианты поддержки отечественных рыболовов обсудили в Совете Федерации. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, его цитирует ТАСС.

«Хочу отметить, на российских прилавках у нас много прибалтийских шпрот», — заявил он. Для изменения этой ситуации сенаторы рассматривают вопрос снижения налоговой нагрузки на российских производителей, которые могли бы заместить импортную продукцию на рынке РФ.

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Двойных также отметил, что если Евросоюз ограничит импорт российской свежей рыбы, это решение ударит прежде всего по европейскому потребителю. Он предположил, что в таком случае вероятно появление цепочки поставок рыбы из РФ через третьи страны, что приведет к ее подорожанию для конечного покупателя. Аналогичная ситуация произошла с газом, напомнил сенатор.

Он добавил, что российским производителям потребуется время для переориентации экспортных потоков, однако их ущерб будет несоразмерен с ущербом, который получат граждане Европы. Двойных подчеркнул, что на фоне дефицита продовольствия в мире сложился рынок производителя, а не потребителя. «Поэтому будем активнее заниматься строительством инфраструктуры по переработке. Думаю, это в какой-то степени нам тоже даст возможности», — сказал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России обсудит ограничения на ввоз российской рыбы. На таких мерах настаивают страны Балтии, в частности, Литва, Эстония, Латвия и Швеция обвинили российские власти в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают.

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